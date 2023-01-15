Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.Fenerbahçe XI: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre, Valencia, Batshuayi.
Gaziantep FK XI: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Markovic, Figueiredo.