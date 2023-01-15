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Spor

CANLI ANKLATIM! Gaziantep FK-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

15 Ocak 2023 Pazar 18:08 - Güncelleme:
CANLI ANKLATIM! Gaziantep FK-Fenerbahçe
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe XI: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre, Valencia, Batshuayi.

Gaziantep FK XI: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Markovic, Figueiredo.

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