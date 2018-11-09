Çabukluk ve pas çalışan Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Sakatlığı bulunan Eljero Elia'nın antrenmana katılmadığı, Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.