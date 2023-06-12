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Spor

CAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon El Ahli

CAF Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanşında 1-1'lik skorla berabere kalan Mısır temsilcisi El Ahli takımı, şampiyonluğa ulaştı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
CAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon El Ahli
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır temsilcisi El Ahli takımı, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Fas'ın Kazablanka şehrindeki V. Muhammed Stadyumu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında ev sahibi takım Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah El Idrissi'nin 27. dakikada bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip El-Ahli ise, 78. dakikada Muhammed Abdelmonem ile beraberliği yakaladı.

Mısır'daki ilk maçı 2-1 kazanan El Ahli, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan taraf oldu.

  • CAF Şampiyonlar Ligi
  • Wydad Casablanca
  • El Ahli

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