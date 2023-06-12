CAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon El Ahli

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır temsilcisi El Ahli takımı, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
Fas'ın Kazablanka şehrindeki V. Muhammed Stadyumu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında ev sahibi takım Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah El Idrissi'nin 27. dakikada bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip El-Ahli ise, 78. dakikada Muhammed Abdelmonem ile beraberliği yakaladı.
Mısır'daki ilk maçı 2-1 kazanan El Ahli, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan taraf oldu.