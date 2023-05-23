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Spor

Cafer Kirkit: A Milli Takım'da olmaktan dolayı çok gururluyum

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın genç smaçörü Cafer Kirkit, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlık kampında açıklamalarda bulundu.

23 Mayıs 2023 Salı 00:37 - Güncelleme:
Cafer Kirkit: A Milli Takım'da olmaktan dolayı çok gururluyum
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Altın Ligi için gerçekleştirdiği kampa katılan 22 yaşındaki smaçör Cafer Kirkit, "Benim ilk A Milli Takım kampım. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren milli takımın oyuncularından Cafer Kirkit, kamp sürecini değerlendirdi.

Kampın verimli ve güzel geçtiğini vurgulayan genç smaçör, takımdaki herkesin özveriyle çalıştığını aktardı.

Yoğun bir şekilde antrenmanlara devam ettiklerini kaydeden Cafer Kirkit, "Geçtiğimiz hafta İran'la iki hazırlık maçı oynadık. Birbirimize uyum sağlamamız açısından önemliydi. Bugün itibarıyla Efe Bayram'ın da aramıza katılmasıyla tam takım olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim ilk A Milli Takım kampım. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum." değerlendirmesini yaptı.

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