Cafer Kirkit yeniden Altekma'da

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, eski oyuncularından 23 yaşındaki smaçör Cafer Kirkit ile sözleşme imzaladı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, yakından tanıdıkları, yeteneğine güvendikleri Cafer Kirkit ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Cafer Kirkit'in Altekma'yı çok sevdiğini bildiklerini aktaran Tendik, "Burada olmaktan mutlu olduğunu her fırsatta söyleyen Cafer'i alarak önemli bir transfere imza attık. Kendisine ailemize yeniden hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.