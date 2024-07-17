İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0976
  • EURO
    36,2185
  • ALTIN
    2631.36
  • BIST100
    11074.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Cafer Kirkit yeniden Altekma'da

Efeler Ligi ekibi Altekma eski oyuncusu 23 yaşındaki başarılı smaçör Cafer Kirkit'i yeniden renklerine bağladığını duyurdu.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Cafer Kirkit yeniden Altekma'da
ABONE OL

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, eski oyuncularından 23 yaşındaki smaçör Cafer Kirkit ile sözleşme imzaladı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, yakından tanıdıkları, yeteneğine güvendikleri Cafer Kirkit ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Cafer Kirkit'in Altekma'yı çok sevdiğini bildiklerini aktaran Tendik, "Burada olmaktan mutlu olduğunu her fırsatta söyleyen Cafer'i alarak önemli bir transfere imza attık. Kendisine ailemize yeniden hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.