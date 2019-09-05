Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, futbol oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Brezilya'nın efsane sağ beki Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes (30) futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Brezilya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Cafu'nun acı günü.
49 yaşındaki efsane sağ bekin, oğlu Danilo Feliciano de Moraes, Sao Paulo'da futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
30 yaşındaki Danilo'nun 10 dakika futbol oynadıktan sonra kendini kötü hissettiği, Albert Einstein Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.