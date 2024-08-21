Çağdaş Atan: Avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü

Çağdaş Atan, avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini söyledi.

Çağdaş Atan, maçın oynanacağı Tallaght Stadı'nda yaptığı açıklamada, "Rakibin oldukça fazla maçını izledik. Dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Tipik bir Ada takımı. Kenarlardan orta yapıp, bekleriyle hücum ediyorlar. 4-3-3 oynuyorlar. Bir-iki iyi oyuncuları var. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Topun ve oyunun kontrolünü elimize almamız gerekiyor, onların istediği seviyelere maçı çıkarmamalıyız. Başakşehir'in klasik pas oyununu oynamamız gerekiyor. Topu kaybettiğimiz yerdeki baskı ve ön alan baskıları çok önemli." ifadelerini kullandı.

Duran top savunmasının kendileri için önemli olacağının altını çizen Atan, "Duran toplarda organizasyonlar deneyen bir takım. Onlara da çalıştık. İstekliyiz, umutluyuz, adım adım planladığımız şekilde devam ediyoruz. Avrupa'da ve ligde planladığımız oyunları oynuyoruz. Çok iyi oynadığımız bölümler var, oyundan uzaklaştığımız bölümler var, maçlarımızı yoğun bir takvimde oynuyoruz. Rotasyonumuzu yeni transferlerle genişletemediğimiz için biraz sıkıntı yaşadık. Tamamen konsantrasyonumuzu Avrupa'ya ayırmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Ba maalesef Alanya maçında arka adalesinde ufak bir sakatlık yaşadı, bu nedenle onu Türkiye'de bıraktık. Djalo ilk Avrupa maçımızdan bu yana yok. İki oyuncumuz eksik ama diğer oyuncularımız hazır ve sağlam. Yarın burada avantajlı skor almak için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

Başakşehir'in Ganalı savunma oyuncusu Jerome Opoku da kendilerine güvendiklerini belirterek, "Seviye her geçen tur yükseliyor. Yarın da öz güvenli oynayıp iyi bir oyun ortaya koyarak buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.