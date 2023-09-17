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Spor

Çağdaş Atan, Başakşehir'de ilk maçını kazandı!

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Çağdaş Atan ile ilk maçına çıkan Başakşehir 2-0'lık skorla galibiyete ulaştı.

17 Eylül 2023 Pazar 19:22 - Güncelleme:
Çağdaş Atan, Başakşehir'de ilk maçını kazandı!
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Emre Belözoğlu'nun ardından Çağdaş Atan ile yola devam etme kararı alan Başakşehir, yeni teknik direktörüyle ilk maçını kazandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Dimitrios Pelkas ve 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti.

Çağdaş Atan ile iyi bir başlangıç yapan Başakşehir, bu sezon ilk gollerini atarak aldığı ilk galibiyetle birlikte puanını 3 yaptı. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor 2 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.

45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Berkay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'den sekti, altıpas önünde topu kontrol eden Aleksic, arka direkteki Pelkas'a havadan gönderdiği topu Yunan futbolcu kafa ile boş kaleye gönderdi: 0-1.

72. dakikada konuk ekip net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Piatek yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sol kanattan çalımlarla ceza sahsına giren Dennis, Piatek'e pasını verdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Piatek'in dönerek sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90. dakikada İstanbulspor beraberlik şansını kullanamadı. Cemali'nin hatalı geri pasını kapan Emir Kaan Gültekin, kaleci Volkan'ı çalımlamak istedi. Volkan yatarak Emir Kaan'ın ayaklarından topu aldı.

90. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Dubois'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo'nun ceza sahasında yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Loshaj (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Rroca, Ndao (Dk. 67 Wanga), Ethemi, Jackson (Dk. 87 Kubilay Köylü), İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Emir Kaan Gültekin)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev (Dk. 89 Onur Ergün), Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 68 Dubois), Pelkas (Dk. 79 Figueiredo), Deniz Türüç (Dk. 68 Dennis), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 89 Keny)

Goller: Dk. 52 Pelkas, Dk. 90 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Loshaj, Dk. 57 Ethemi, Dk. 88 Vefa Temel, Dk. 90+4 Duhaney (İstanbulspor)

  • Istanbulspor
  • Rams Başakşehir
  • Çağdaş Atan

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