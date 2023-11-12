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Spor

Çağdaş Atan: Bazı değişiklikler olacak

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş deplasmanında yaşanılan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2023 Pazar 19:04 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Bazı değişiklikler olacak
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Deplasman maçlarında ceza sahasına girmekte, 3. bölgeye oyunu taşımakta ürkek davranıyoruz. Az şut atıyoruz. Geriden iyi oyun kurarken final yapamama durumu hiç yakışmıyor. Beşiktaş yeni bir motivasyonla mücadele etti ama ben kaybetmeyi çok da hak ettiğimizi düşünmüyorum. Kazanmayı hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Onur'un 1-2 pozisyonda takip edilmemesi, savunmanın kayması, blok arasına top yiyip gol yememize sebep oldu. Söylenecek bir şey kalmadı. Final maçlarına çıkıyoruz. Bütün oyuncularım ve kulüp için de geçerli. Ben buradayım. Gemiyi karaya yanaştıracağız. Başkanımız, yönetimimiz bize güveniyorlar. Artık daha az konuşup daha iyi sonuçlar alma zamanı geldi." dedi.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Çağdaş Atan ayrıca, "Oyuncular, antrenman verilerinde, antrenman metodolojimize uymaya başladılar. Takımı bir seviyeye çektik ama biraz geç oldu. Bu kadar geç olmasını beklemiyorduk. Artık sahada sonuç alma zamanı. İlk yarı sonuna kadar alabileceğimiz kadar puan alıp ikinci yarıda değişiklikler yapıp daha yukarı çıkmamız lazım. Buna gücümüz var. Bu ara bize iyi gelecek. Önümüzde final gibi bir Pendik maçı var. Onu kazanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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