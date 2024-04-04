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Spor

Çağdaş Atan: Beraberliğe sevinmedim, kazanmamız gerekiyordu

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında alınan beraberliğin ardından konuştu. Genç çalıştırıcı, 'Maçı kaybetsek, çok üzülürdüm. Beraberliğe sevinmedim. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı.' ifadelerini kullandı.

4 Nisan 2024 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Beraberliğe sevinmedim, kazanmamız gerekiyordu
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan, "Öncelikle rakibimize büyük bir saygıyla kendi oyunumuzdan bahsetmek istiyorum. Bugün topa sahip olacağımızı biliyorduk. Ona göre rakip seçtik hazırlık maçlarında, ona göre çalıştık. Ama bu kadar derinde beklemiyorduk. İlk 15 dakika rakibin bizim sahada topa dokunduğunu düşünmüyorum. Kendimizi şu yönden eleştirebiliriz, topun hızı yavaş kaldı. Rakip de çok hareket etmeden bekleyince, topu tamamen bize bırakınca topun hızı yavaş kaldı. Kendime söyleyebileceğim tek şey, bu maçta biraz daha erken direkt oyuna dönebilirdim. Maçı kaybetsek, çok üzülürdüm. Beraberliğe sevinmedim. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Bundan sonraki maçlarında Beşiktaş'a başarılar dilerim" dedi.

Atan ayrıca, "Bizim bugün tek amacımız bu maçı kazanmaktı. Çok topla oynadığın, domine ettiğin maçta mağlubiyet sizi moral, motivasyon olarak geriye atabiliyor. Son dakikada bir puanı alabilmek, mağlubiyetin üzüntüsünü üzerimizden almış oldu. Bundan sonraki 7 maçımızı kazanmak için oynamaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

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