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Spor

Çağdaş Atan: Bugün kazanabilseydik, belki de haftayı 5. bitirebilecektik

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Bugün kazanabilseydik, belki de haftayı 5. bitirebilecektik
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kasımpaşa maçının ardından, "Oyuncularımın özellikle bugün biraz yalnız bırakıldığını hissediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Öncelikle geçen hafta 2 tane ağır mağlubiyet almış takımın mücadelesi oldu. Maçtan önce söylemiştim, 'biraz psikoloji bozuk bir maç olacak' diye. 2 takım da öncelikle gol yememeyi, oyunu korumayı ve sağlam oynamayı düşündü. Spor kamuoyundan böyle bir oyun için özürlerimi diliyorum. Çünkü biz böyle oynamaya insanları alıştırmadık. Özellikle de sahamızda çok coşkulu oynayan, çok pozisyona giren, rakibi hep geriye ittiren, hem geçiş hem de pas oyununu iyi oynayabilen bir görüntü veriyorduk. Maalesef bugün bunu veremedik. Geçen haftaki mağlubiyetin üzerine hiç kolay değil. Oyunun sonlarında maçı öyle bitirmek için resmen savaştık. Rakibe çok pozisyon vermedik, biz de çok fazla pozisyona giremedik ama Bilal 2 tane çok net pozisyon kurtardı. Onu buradan tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞU ANDA BİRAZ YALNIZLIK HİSSETTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM

Takım olarak yalnız bırakıldıklarını hissettiklerini söyleyen Atan, "Daha başka söyleyeceğim şeyler var. Bu takımın sezon başından beri çok güzel bir hikayesi var. Oyuncuların inanılmaz bir hikaye yazdılar. Taraftar ile birleşip, şehirle birleşip, çok güzel bir hikaye yazdılar. Yazmaya da devam edebiliriz aslında ama mental yorgunluğa doğru, yalnızlığa doğru gitmeye başladık. Son 10 yılın belki de 9 sezonunu küme düşme potasında çok fazla transferler yaparak kapatan Kayserispor, şu anda birçok oyuncusunu kaybetmesine ve 2 dönem transfer yasağına rağmen ligin zirvesine çok yakın durumda. Bugün kazanabilseydik, belki de haftayı 5.bitirebilecektik. Oyuncularımın özellikle bugün biraz yalnız bırakıldığını hissediyorum. Bir ara sürdürülebilir yapıya doğru gideceğimiz yönünde umutlarımız artmıştı ama şu anda biraz yalnızlık hissettiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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