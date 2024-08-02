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Spor

Çağdaş Atan: Çok gol kaçırdık

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı deplasmanda 4-0 mağlup ettikleri maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 01:19 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Çok gol kaçırdık
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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmada çok fazla gol kaçırdıklarını belirtti.

Çağdaş Atan, San Marino Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok sıcak ve nemli bir havada mücadele ettiklerini dile getiren Çağdaş Atan, "Maçın başında biraz zorlandık. Rakip, genelde kullandığı formatın dışında oynadı. Başta rakip sahaya yerleşmede zorlandık. Doğru formasyonu bulunca çok fazla pozisyona girdik. Çok gol kaçırdık. Oyuncularıma bu sıcak havada gösterdikleri mücadeleden ve oyuna olan bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Gürcistan'ın Iberia takımıyla eşleştik. Iberia'nın seviyesi La Fiorita'dan daha yüksek. En kısa sürede analizlerimizi yapıp maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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