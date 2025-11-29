İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Çağdaş Atan: Çok iyi bir oyun ortaya koyduk

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ortaya koydukları oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Çok iyi bir oyun ortaya koyduk
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Atan, ilk yarıda planlarının kusursuz işlediğini belirterek, "Rakibe bir tane gol pozisyonu vermeden bütün organizasyonlarını kırmayı başardık. İkinci ve üçüncü bölgeye rahat girişler yaptık. Bu anları iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Hücum etmek yerine bazı anlarda kontrollü olabilirdik. Bir zamanlama hatasıyla penaltı yaptırdık ve hiç hak etmediğimiz bir gol yedik" dedi.

"SON 25 DAKİKAYI DOMİNE ETTİK"

İkinci yarının genel görüntüsünün yanıltıcı olduğunu söyleyen Atan, "Sanki Trabzonspor etkiliymiş gibi gözükse de aslında biz etkili başladık. Muleka'nın karşı karşıya kaldığı pozisyon gol olsa oyun tamamen bize dönecekti. Yediğimiz üç gol de kolay kabullenilecek goller değildi. İkinci yarının bazı bölümlerinde bocaladık ancak son 25 dakikayı domine ettik. Net gol pozisyonlarına girdik, iki topumuz direkten döndü, VAR'dan çıkan pozisyonlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNUN AYAK İZLERİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Ortaya koydukları oyunun gelecek haftalarda karşılığını alacaklarını vurgulayan genç teknik adam, "Oyuncularım çok güçlü bir oyunun ayak izlerini göstermeye başladı. Sonuç almak önemli olabilir ama bu oyun bize hem sonucu hem rekabeti getirecektir. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok iyi bir takıma ve hocasına karşı çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor'un kalitesine de dikkat çeken Atan, "Trabzonspor çok iyi bir takım. Devre arasında istedikleri takviyeleri yapabilirlerse zirve yarışında olacaklardır. Bu takıma karşı 30 kez ceza sahasına girdik ama istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.

