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Spor

Çağdaş Atan: Çok önemli bir maçtı bizim için

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti değerlendirdi.

9 Aralık 2024 Pazartesi 00:38 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Çok önemli bir maçtı bizim için
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI BİZİM İÇİN"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Geçen haftaki Göztepe maçının anlam kazanması için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Evimizde güçlü bir oyunumuz var. Bunu devam ettirmek istiyorduk. 90 dakikanın 75 dakikasını gayet iyi oynadık. Oyun kurma anlamında zorlandığımızı düşünmüyorum. İlk yarı daha fazla set hücumu yapabilirdik. İkinci yarıda planladığımız her şeyi yerine getirdik. Bireysel yetenekler ve presle kazandığımız toplar açısından iyi goller oldu. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü Heidenheim ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyleyen Atan, "Bu maçı burada bırakıp perşembe günü ya tamam ya devam maçı olan Heidenheim maçına hazırlanacağız. Konferans Ligi'nde ilk 24'e kalmak istiyoruz. Petrocup maçı içimizi acıtan bir maç oldu. Çok önemsiyoruz bu maçı. Umarım Avrupa ile ilgili hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir senaryo olur bizim için. Rakibimiz tempolu bir takım. Umarım Avrupa'da devam etme şansı yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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