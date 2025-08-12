Çağdaş Atan: Çok sıkı bir maç oynayacağız

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Norveç temsilcisi Viking'i konuk edecek İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ciddi bir rakiple oynayacaklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, ilk maçta kazanarak bir avantaj elde ettiklerini kaydetti.

Viking'in liginde lider olduğunu hatırlatan Atan, şunları aktardı:

"Harika bir ilk maç oynandı. Oyun kalitesi olarak yüksekti. İki gün antrenman yapma kararı verip sentetik sahada maç oynamaya karar vermiştik. Adaptasyonu sağlamak kolay değildi. Golü yiyerek maça adapte olduk. Erken golden sonra baskıları sertleşti. Bizim mottomuz cesaretli oynamaktı. Baskılarını kırıp pozisyon bulmak istiyorduk. Baskılarda top kayıpları da oldu ama 1-0'lık bölümünde biz de iyi pozisyonlar yakaladık. Soyunma odasına daha iyi dönebilirdik. Her geçen dakika oyunda daha güçlü hale geldik. Oyunumuz da rahatladı. Maçı 3-1 bitirdik. Bir avantaj sahibiyiz ama her şey bitmiş değil. Ciddi bir rakiple oynuyoruz. Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda Bodo Glimt'le 2 kere eşleşti ve Bodo hepsinden galip ayrıldı. Roma, Bodo karşısında farklı yenilmişti. Viking şu anda Bodo'nun önünde liginde lider pozisyonda. Rakibin gücünü buradan anlayabiliriz. Çok sıkı bir maç oynayacağız. İyi çalıştık. İlk maçtan sonra ev ödevimiz fazlaydı. Bugün son dokunuşları yapacağız. Baskı yaparken ve karşılarken bazı farklı seçenekleri oyuncularımıza vereceğiz. Umarım kazanarak tur atlarız."

Rakibiyle ilk maçta taktik savaşı yaşadıklarını söyleyen Atan, yarınki müsabakada da aynı durumun yaşanacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kibirli davranmayacağız. Bu kadar şiddetli baskı beklemiyordum ilk maçta. Çok fazla maçını analiz ettik rakibin. Onları bu kadar iştahlandıran şey, sahaya adapte olamamamız ve buldukları erken goldü. Kan kokusunu aldılar ve üzerimize böyle gelmeye çalıştılar. Pahalı bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda bazen hesap ödemek zorundasınız. Oyuncularımızın kalitesine uygun yerleşimleri ve pas tercihlerini tercih etmeye çalışıyoruz. İlk gol tam planladığımız gibi olmuştu. Yarın kalecimize ve savunma oyuncularımıza farklı pas alternatifleri sunduk. Yarın rakibe bazı sürprizler hazırlamak istiyoruz. Onlar da farklı baskı çeşitleri uyguladılar. İlk maç taktik savaşıydı yarınki maçta böyle geçecek. Önemli olan bunlara doğru reaksiyon vermek. İlk maçta bunu yaptık. İkinci maçta da antrenör reflekslerini göstermek istiyoruz. Yarın kendi evimizde güçlü bir oyun oynayıp bire birde güçlü kalıp oyunda üstünlük kurumak istiyoruz."

Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hayali ile ilgili bir soruyu, "Bu sene hedeflerimiz her zamanki gibi çok büyük. Başakşehir her sene Avrupa'ya gitmek isteyen bir kulüp. Her sene sizden büyük bütçeye sahip takımlardan ikisini altınıza almanız gerekiyor. Daha heyecanlandıran bir kamp dönemi geçirdik. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Gücümüzün farkındayız ve yapabileceklerimizin hayalini kuruyoruz. Heyecanlanmak güzel ama doğru plan ve oyunla devam etmek her şeyden daha önemli. Kısa vadede ilk hedefimiz Avrupa'da lige kalabilmek ve iyi başlangıç yapıp hedefleri belirleyerek mücadele etmek." şeklinde cevapladı.

Atan, Eldor Shomurodov, Davie Selke, Nuno Da Costa'nın form durumuyla ilgili olarak, "Yüzde yüze yakın durumdalar. Yüzde yüze çok yakınız. Onları kullanacağımız anlar muhakkak olacak. Üç oyuncumuz da ağırlıklarını koyuyorlar. Selke ve Shomurodov yüzde yüzlerine ulaşıyorlar. İlk günden beri aramızda olan Da Costa da bize değer kattı. Yaşına göre çok atletik ve olgun bir oyuncu. Bu seneki kadromuz beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

SELKE: "ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Başakşehirli futbolcu Davie Selke ise "Yarın zor bir rakiple zor bir maç bizi bekliyor. Zor ama güzel bir maç olacak. İlk maçtaki gol benim için önemliydi. Bu gol yarınki maçta bizi biraz avantajlı duruma getirdi." değerlendirmesini yaptı.