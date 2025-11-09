Çağdaş Atan: Çok üzücü bir mağlubiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, çok üzücü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.

Atan, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra 4 antrenmana çıktıklarını belirten Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Oyuncuların performansı bizi umutlu hale getirmişti. Çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik ama bu takımın kolay gol yeme alışkanlığını çözmek için formasyon değişikliğine gitmek istedik. Samsunspor maçında yenilen golün aynısını (İlk gol) yedik. 3 stoperimizin de olmaması, Jevtovic benzeri bir oyuncunun elimizde bulunmaması başımızı ağrıttı. Buna bir an önce çözüm bulmamız lazım. Adil'in ve Oğulcan'ın dönmesiyle işler rahatlayacak. Çok da büyük problemlerimiz yok. Savunma ve merkez orta sahayı sertleştirmemiz gerekiyor. Bunları telafi edeceğimizi düşünüyorum. Karagümrük kazanmayı hak etti. Onları tebrik ediyorum."

İyi mücadele edemediklerini aktaran Atan, "Mağlubiyeti, antrenmanlardaki öz güveni, kaliteyi ve mücadeleyi sahaya yansıtmamamıza bağlıyorum. Oyuncularımın daha az top kaybıyla ve daha fazla öz güvenle oynamasını bekliyordum. İki haftalık ara bize iyi gelecek. Antalyaspor maçına hazır olacağız. Seviyemizin bayağı altında olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımın güçlü ve zayıf taraflarıyla ilgili yönetim kuruluna sunum yaptıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Eksiklerimiz ortada. Şu an bunu dillendirmeye gerek yok. İlk yarının bitmesine daha 5 hafta var. Devre arasında o bölgelere gerekli hamleler yapılacaktır." şeklinde görüş belirtti.