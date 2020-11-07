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Spor

Çağdaş Atan: Dağ fare doğurdu

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:49 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:49
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Trabzonspor'un doğru bir 11 ile sahaya çıktığını ifade eden Atan, "Trabzonspor doğru 11 çıkarmıştı. Bize orta sahada iyi pres yaptılar. İkinci yarı duran topla öne geçtik. Bizim gibi bir takımın yememesi gereken bir gol yedik." dedi.

BÜYÜK TAKIM REAKSİYONU

Alanyaspor'un oyun olarak hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Atan, "Kendi adımıza söylüyorum, dağ fare doğurdu oyun olarak. Beklediğimzi oyunu oynayamadık. Atletizmimiz eksikti, önde agresif olamadık. Trabzonspor'dan büyük takım reaksiyonu bekliyorduk. Oyunun son anlarında 3-4-1-2'ye döndük. Sağ taraftan güzel ataklar yaptık. Oyunun hakkı beraberlikti" şeklinde konuştu.

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