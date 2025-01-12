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Spor

Çağdaş Atan: Detaylarda maçı kaybettik

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 23:11 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Detaylarda maçı kaybettik
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Oynadıkları oyunla ilgili konuşan Çağdaş Atan ""Oyuncularımla gurur mu duymalıyım, ekibimle maç planı için gurur mu duymalıyım? Çok duygu karmaşası içerisindeyim. Kusursuz oynadık. Beş eksikle çok iyi oynadık. Maalesef kalite mi dersiniz... Gerçi Barış sol ayağıyla attı, iki gol galiba sol ayağıyla. Şimdi daha da üzüldük. Galatasaray'a ancak böyle oynayabilirsiniz. Kaleci ile 4-2-5 oynamaya çalıştık. Bunun faydasını gördük, kusursuz oynadık. İkinci yarı muhteşemdik. Ne yazık ki kazanamadık. Galatasaray'ı tebrik ederim." dedi.

HAKEM KARARLARI İÇİN SÖZLERİ

Hakem kararlarını eleştiren Çağdaş Atan "Maç içinde olan pozisyonları gördünüz. Golde el verilebilirdi. Torreira ve Sallai atılabilirdi. Çok ince pozisyonlarda, detaylarda maçı kaybettik. Bunun arkasına sığınmayacağız." ifadelerini kullandı.

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