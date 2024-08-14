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Spor

Çağdaş Atan: Erteleme talebimiz olabilir

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia karşılaşması öncesi konuştu. Atan, turu geçmeleri halinde ligdeki 3. hafta maçlarının ertelenmesi için talepleri olabileceğini söyledi.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Erteleme talebimiz olabilir
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konferans Ligi'nde Iberia ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Atan, "Rakibimizi ciddiye alıyoruz. Lig de başladı. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Ama bu bizim hayalini kurduğumuz bir durumdu. Hem ligde hem kupada hem Avrupa'da devam etmek istiyorduk. Bu istediğimiz bir durumdu. Hem ülkemiz hem de kulübümüz için çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçta olabileceğimiz en fit takımla sahada olmaya çalışacağız." dedi.

"En doğru, en fit 11'le sahaya çıkmak ve turu geçmek en büyük amacımız." diyen genç teknik adam, "Rakibimize saygı duyuyoruz. İlk maç, bizim işimizi zorlaştırmak için elinden geleni yaptı rakibimiz. Bize alan ve zaman vermemeye çalıştılar. Ama bu maçta attığımız golün öneminin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Transfer için konuşan Çağdaş Atan, "3 veya 4 oyuncu almayı planlıyoruz. Görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var. Ama kulüplerle pazarlıklar devam ediyor. Elimizdeki oyunculardan daha iyisini getirmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz gecikti. Yavaş yavaş gidiyor gibi gözüküyor ama bu hafta 1-2 oyuncu sonuçlanabilir." açıklamasında bulundu.

"FEDERASYONDAN İSTEĞİMİZ OLABİLİR"

44 yaşındaki teknik adam, turu geçmeleri halinde ligde 3. hafta maçlarının ertelenmesine yönelik bir talepleri olabileceğini söyledi. Çağdaş Atan, "Perşembe günü, pazar günü maç oynayacağız. İrlanda veya Azerbaycan'a gideceğiz. Ondan sonra Samsunspor deplasmanı. Yorucu bir fikstür. Önce bu maçı oynayalım. Bir turu geçelim, ondan sonra federasyonumuzdan bütün takımların oynayacağı play-off haftasında bir isteğim olacak. Biz Gürcistan takımı ile oynayacağız, maçı iptal oldu. Belçika takımları genelde bütün ligdeki maçları iptal ediyor. Bizim 3. hafta ile ilgili bir isteğimiz olabilir. Ama tabii önce bunun gerçekleşmesi için önce turu geçmemiz gerekiyor." dedi.

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