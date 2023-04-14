Çağdaş Atan: Galatasaray'ın kalitesi ağır bastı

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray karşılaşması sonrası maçı değerlendirdi.

Sarı kırmızılı rakiplerini tebrik eden Çağdaş Atan, Galatasaray'ın müthiş bir sezon geçirdiğini belirterek şu sözleri kullandı:

Maça iyi bir giriş yaptık. Ama çok basit goller yedik. Galatasaray'ın kalitesi ağır bastı. Onları kutluyum. Oyuncularıma da söyledim, onlar müthiş bir sezon geçiriyor. Devam edeceğiz, yapacak bir şey yok.

KAYSERİSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 28 maça çıkan Kayserispor, bunlardan 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 44 puanla 7. sırada yer aldı.