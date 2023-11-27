İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9106
  • EURO
    31,6919
  • ALTIN
    1870.68
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağdaş Atan'dan galibiyet değerlendirmesi!
Spor

Çağdaş Atan'dan galibiyet değerlendirmesi!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Pendikspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 23:14 - Güncelleme:
Çağdaş Atan'dan galibiyet değerlendirmesi!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, ikinci yarıda oyuncularının müthiş oynadığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Maça müthiş başladık. Hakem sakatlığından oyunun ritmi biraz bozuldu ve beraberlik golünü yedik. İkinci yarı oyuncularım müthiş bir geri dönüş yaptılar. Hem skoru hem oyunu hem de topu aldık. İkili mücadelede istatistiklerimiz iyiydi." dedi.

Oynamak istedikleri oyunu geç oturttuklarını belirten Atan şöyle konuştu:

"Sonunda yüzümüzün güldüğü bir maç sonu oldu. Son haftalarda biraz fikstür şanssızlığından bahsedebiliriz. 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Bazı maçlar kazanabileceğimizi düşünebileceğimiz maçlardı. Biraz süreç yavaş işledi. Biz bu kadar az puan toplayacağımızı ve oyunumuzu bu kadar yavaş oturtabileceğimizi düşünmüyorduk. Bizim içinde bir tecrübe oldu. Kadrodaki aynı tip oyunculardan sıyrılmak, hızı artırmak ve oyunu oturtmak bir süreç. Lig'in ilk haftaları oyunu oturtmak açısından önemlidir her zaman."

Her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu vurgulayan Atan, "Mutluyum ama çok önemli bir şey başardığımızı düşünmüyorum. Başakşehir'in rutini olması gereken bir işi yaptık sadece. Artık maç maç gidiyoruz. Bizim için Rizespor maçı final gibi bir maç olacak. Her maç bizim için final artık. En iyi şekilde hazırlanarak devam etmek istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.