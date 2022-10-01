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Spor

Çağdaş Atan: Hakemlere karşı mücadele etmek istemiyoruz

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA1 Ekim 2022 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Hakemlere karşı mücadele etmek istemiyoruz
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-1'lik Trabzonspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz." dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Trabzonspor ile Kayserispor arasında ilişki bizim için çok önemli. Daha önce kardeş takım ilan etmiş takımların ilişkilerinin sağlıklı şekilde devam etmesi bizim için çok önemli. Bunu Trabzonspor ile aramızdaki ilişkilere zarar verecek duruma çekmemek lazım. Kıvamında hareket etmemiz lazım. Trabzonspor geçtiğimiz senenin şampiyonu. Çok iyi bir teknik heyeti var. İyi bir maç oldu. Zevkli bir karşılaşma oldu. Biz şehir olarak büyük zorluklarla boğuşuyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Değerli yönetimimiz oyuncuları maddi olarak rahat ettirmek için elinden geleni yapıyor. Bunlar halledilir. Biz saha içerisinde çok mücadele veriyoruz. Mücadelemizin karşısında hakemlere karşı mücadele etmek istemiyoruz. Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz. 2 senelik teknik direktörlük hayatımda bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün Onur'un pozisyonunda önce kolundan çekiliyor, ensesinden darbe yiyor. Ondan sonra ayakta kalmış olmasına rağmen aleyhimize penaltı veriliyor. Ümit hocayı çok takdir ettiğimi, beğendiğimi söyleyemem. O da benim için aynı şeyi söyleyebilir. Hata yapabilir. Gözden kaçırabilir. Zaten bu pozisyonu görmedi. Bu kadar bilimin ve teknolojinin işin içine girdiği yerde yapılan hatayı olumlu karşılayamıyorum. Bu pozisyonda hata yapılmasına anlam veremiyorum. Bunların olmaması lazım. Ben liyakattan yanayım. Biz hata yaptığımız zaman geçtiğimiz dönemde işimizden oluyoruz. Liyakatın her yerde geçerli olması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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