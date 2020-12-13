Çağdaş Atan: Hayal kurmaktan vazgeçmeyin dedim

13 Aralık 2020 Pazar 22:36 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 22:37

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Çağdaş Atan'ın sözleri:

Büyük takımları İstanbul'da yenmemiştik, Galatasaray'ı yendik orada. Antalya derbisinde burada kazandık. Beşiktaş'ı da devirdik. İlkleri başardığımız için mutluyum.

Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir takım. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden.

"HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEYİN DEDİM"



Ceza sahasından çıkma antrenmanlarını yaptığımızda oyuncularımın yüzündeki ifadeyi gördüm, gerçekleşebileceğine inanmıyorlardı. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin dedim. Şu an o hayale inanıyoruz ama nerede oluruz bilemiyoruz.