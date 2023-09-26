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Spor

Çağdaş Atan için zor yüzleşme

Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın olaylı ayrılığı sonrası TFF'ye şikayette bulunulmuştu. Bu hafta genç teknik adam yeni takımı Başakşehir'in başında sarı kırmızılı ekibe konuk olacak. Kayserispor yönetimi için özel hale gelen bu maçta futbolcuların prim ile motive edileceği belirtildi.

Fanatik26 Eylül 2023 Salı 12:28 - Güncelleme:
Çağdaş Atan için zor yüzleşme
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon oynadığı 6. maçında ilk kez mağlup oldu. Sarı- Kırmızılılar; deplasmanda oynadığı Beşiktaş maçını 2-1 kaybederek haftayı puansız noktaladı.

KAYSERİ'NİN HEDEFİ ÇAĞDAŞ ATAN'I DEVİRMEK

İlk yenilginin yaralarını sarmak isteyen İç Anadolu ekibinin bu hafta özelinde daha farklı bir hedefi var: Çağdaş Atan...

ŞEHİR BU MAÇA ODAKLANDI

Kayserispor'dan istifa edip 2 gün sonra Başakşehir'e imza atıp tepki çeken genç teknik adam, bu hafta Kayseri'ye geliyor. İki takım Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan'ın takımın başındayken Başakşehir'le görüştüğünü iddia ederek konuyla ilgili şikayette bulunduklarını duyurmuştu. Bu tercihi nedeniyle Kayserispor taraftarlarının da sosyal medyada tepkisini çeken Atan'a karşı şehirde özel bir motivasyon var.

UÇAR İÇİN DE ÖZEL MAÇ

Kayserispor taraftarlarının Atan'ı protesto etmek üzere pankartlar hazırladığı ifade edilirken diğer yandan da yönetim de takımı motive ediyor. Edinilen bilgiye göre yönetim, Başakşehir maçına normalin üstünde bir prim uygulaması yapacak.

Bu arada maç Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar özel bir anlam taşıyor. Uzun yıllar formasını giyip yardımcı hoca olarak görev yaptığı Başakşehir'i ağırlayacak olan Uçar'ın da bu maçtan mutlak 3 puan hedeflediği gelen haberler arasında.

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