Çağdaş Atan: İftiralara kimse inanmasın

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ikinci yarıda özellikle çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, oluşturulan atmosferden dolayı zor bir maç olacağını zaten düşündüğünü söyledi.

"BASİT HATALAR YAPTIK"

İlk yarıda oyunun kontrolünün ellerinde olduğunu ifade eden Atan, "Geriden oyun kurmalarda rakibin baskısına göre planladığımız oyun kurmalarını işledik. İkinci ve üçüncü bölgeyi aslında rahat bir şekilde geçtik. Oralarda sadece çok basit tercih hataları ve çok basit top kayıpları yaptık. Erken ortalar attık. Aslında oraya yerleştirdiğimizde biraz daha rakibi sallandırıp, ondan sonra biraz daha taç çizgine iki üç defa değdirip, rakibin aralarını açıp öyle hücum etseydik bence bizim lehimize oluşabilecek pozisyonları yakalayabileceğimiz bir maç olabilirdi." diye konuştu.

İkinci yarının saha zeminine göre çok yoğun bir tempoda geçtiğini belirten Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok oynaması kolay bir zemin değil. Değişmesi gereken bozuk, kayan, kalkan bir zeminden bahsediyoruz. Orada bence iki takım da biraz daha uzun paslarla oynamayı tercih etti ve dönen toplarda etkili olmaya çalıştı. Yoğun bir mücadele oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum gerçekten. İkinci yarı özellikle çok iyi mücadele gösterdiler. Bu mücadeleyi kaliteyle tekrardan birleştirmemiz gerekiyor. Bizim biraz maç oynamadan beraber çalışmaya ihtiyacımız var. Gaziantepspor maçından sonra milli ara bence bize çok iyi gelecek. Ondan sonra yukarılara tırmanan, daha istikrarlı oynayan, daha iyi oynayan bir Başakşehir izlettireceğiz."

"HAİN OLARAK GÖSTERİLİYORUZ"

Bir basın mensubunun, kendisinin Kayserispor'dan ayrılık serüveni ve bugün tribünde yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Atan, olayların nasıl geliştiğini, neler olduğunu burada bulunan gazetecilerin kendisinden daha iyi bildiğini dile getirdi.

"Maalesef biz pozisyonumuz gereği susmak zorundayız." diyen Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ben sezon sonunda, bana verilen sözler tutulmadığında görevi bırakıp ayrılsaydım bir kahraman olarak ölecektim. Ama ben kalıp oyuncularıma hep bunu söylemiştim, kalıp o takımla bile bir şeyler yapabileceğimizi gösterip öyle bırakmak istedim. 4 hafta namağlup, çok iyi bir takımı inşa ederek ekibimle beraber buradan ayrıldık. Bir filmde güzel bir söz var, 'Ya kahraman olarak ölürsünüz ya da bir hain olduğunuzu görene kadar yaşarsınız.' Biz maalesef burada bir hain gösteriliyoruz şu an. Bu da en kolayı. Bizi acıtanlar neler, buradaki içimizde olan taraftar gruplarının bazı şeylere göz göre göre inanması, inandırılması. O beni çok üzen bir durum."

"İFTİRALARA İNANMAYIN"

Kayserispor taraftarına hakkının helal olduğunu belirten Atan, "Bu kulüple ilgili veya Kayserispor taraftarıyla ilgili kötü bir söz söylemem mümkün değil. Ama anlatılan hikayelere, atılan iftiralara kimse inanmasın. Ben her adımımla raporlayarak, söyleyerek bu kulüpte ilerledim. Daha önce bana gelen milli takım yardımcı antrenörlüğü teklifi, dolaylı yollardan bir büyük takımın teklifi, benim onlara dürüstçe söylediğim tekliflerdi. Ama onlar, ben gittikten sonra anlayışla da karşılıyorum, burada sevilen bir hocayı kaybettiler. Transfer de açılmamış. Başarısız gibi gözükmemek için bir hain yaratmaları gerekiyordu. Onu da beni yaparak seçtiler." şeklinde konuştu.