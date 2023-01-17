Çağdaş Atan: Sahada kötü bir oyun vardı

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hafta sonundaki galibiyetin ardından kupada da tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor'u, uzatmalarda bulduğu gollerde 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren Atan, "Oyuna üçlü formatta başladık. Rakip üstümüze geldi ama top bizde kaldı. Rakip bizi sıkıştırdı. Zemin kötüydü. Bizi mutlu eden ama kötü bir maçtı. İki takımda hata kovaladı. Uzatmalara sistem değiştirdik. İyi geçişiler, hücumlar yaptık, iki iyi gol bulduk. Oyuna giren oyuncular asist ve skora katkı vermesi olumluydu. Altyapıdan çıkan genç oyuncumuzun gol atması güzeldi. Ethem Balcı gibi oyuna giren oyuncularımızın katkı yapmalarını istiyoruz. Ethem'i tebrik ediyorum. 5 günlük dinlenme sürecimiz var. Bir iki sakat oyuncumuz var. Bugün çok rotasyon yaptık. Oyuncularım sistem içinde her detaya çalışıyorlar. Sisteme sadık kaldılar. Sakat oyuncuların dinlenmesiyle ilgileneceğiz. Pazar günü bizim için önemli olan Beşiktaş maçına çıkacağız." diye konuştu.

"SAHADA KÖTÜ OYUN VARDI"



Kayserispor'un ilk şutunun uzatma dakikalarda geldiğinin sorulması üzerine Atan, "Biz oyunun bazı bölümlerinde geriden, bazı bölümlerinde geçiş oyunu ile hücum ediyoruz. Tempoyu kendimiz ayarlıyoruz. Zemin bize geriden oyun kurma imkanı vermedi. Oynamaktan vazgeçtik top çok havaya kalktı. Rakip de risk almadan topu vurdu. İki takım açısından da şutlar yoktu, saha zemininden kaynaklı kötü bir oyun vardı sahada. Ama mücadelesi boldu, hamleler vardı." ifadelerine yer verdi.