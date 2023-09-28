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Spor

Çağdaş Atan: Ligin üstünde takımlarla oynadık

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, 4-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının sonrasında konuştu.

28 Eylül 2023 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Ligin üstünde takımlarla oynadık
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Çağdaş Atan kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir geçiş aşamasında olduklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Biz hiç mazeret üretmedik. Geçen sene 17 maçta 17 puan toplayan takım, bu sene 3'te 0 ile başladı. Biz geldik, iyi oynamaya başladık. İlk 3 puanı aldık. O maç bize umut verdi. Ligin çok üzerine iki takım ile oynadık. Galatasaray ve Fenerbahçe! Çok hazırlar, maç sayıları fazla, çok kaliteli ve güçlü oyuncuları var. Aslında daha önce daha düşük bütçelerle bu tarz rakiplere genelde zorluk çıkaran oyun formasyonlarını bulabildik. Şu iki maçta geçiş aşamasındayız ve bir süreç işliyor." ifadelerini kullandı.

"LİG PAZARTESİ BAŞLIYOR"

Doğru oyunu bulamadıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Doğru oyunu oturtmak zaman alacak. Puan almak ve oyunu oturtmak çok önemli. Gerçekten çok iyi iki takıma karşı oynadık. Artık toparlanma zamanı." dedi.

Ligin kendileri için yeni başladığını söyleyen Çağdaş Atan, "Lig bizim için pazartesi günü başlıyor. Gerçek hayat, gerçek savaş... Seri galibiyetler alarak, özellikle Anadolu maçlarını kazanarak yukarıya tutunacağını düşünüyorum. Kulüpte beklenti bu. Doğru oyunu ve doğru 11'i en kısa zamanda bularak yola devam edeceğiz." ve şu kelimelerle cümlelerini noktaladı:

"Başakşehir beklediğimizden daha hasarlı bir takım! Ancak artık geriye bakmanın anlamı yok! Ayağa kalkacağız! Doğru 11'i bulacağız, ikinci yarı Fenerbahçe ve Galatasaray'a nasıl cevap vereceğimizi çözeceğiz."

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