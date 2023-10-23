Çağdaş Atan: Maçın hakkı beraberlikti

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçla ilgili olarak, "Bu maçın hakkı bence beraberlikti." dedi.

Atan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un yeni bir anlayışla sahada olduğunu dile getirdi.

Rakibin 2 uzun oyuncuları ile direkt toplarla hücum yapmaya çalıştığını anlatan Atan, "Samsunspor bugün yeni teknik adamıyla yeni bir anlayışla sahadaydı. 2 uzun boylu 9 numarayla direkt oyunlarla bizim sahada boyumuzu uzatmaya çalıştılar. Bizim bugün bardağın dolu tarafından bakmamız gerekirse, eğer ilk yarıda dominant bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece bir iki ufak hatayla kaybettiğimiz toplardan 2 veya 3 tane kalemizde şut yedik. Onun dışında maçın genelinde aslında rakibe çok fazla pozisyon vermedik ama çok fazla ceza sahasının üzerinden şut attırdık." ifadesini kullandı.

Atan, fiziksel olarak gelişmek zorunda olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti.

"Oyuncularımız ilk yarıları genelde iyi oynayıp 55 dakikadan sonra biraz oyundan düşüyor. Bunun çözümünü bulmamız gerekiyor yani bunun zaten çözümü fiziksel antrenmanı arttırmak, onun dışında bu maçın hakkı bence beraberlikti. Rakibinde yan ortalarda veya ceza sahasının dışından şutlarla aradığı durumlar vardı. Bence maçın hakkı beraberlikti. Samsunspor'a bundan sonra başarılar diliyorum. Bugün biraz daha motive olmuş, daha fazla mücadele eden, daha fazla alan kapatıp boşluk vermemeye çalışan bir Samsunspor gördüm. Tabii ki yeni teknik adamın gelmesiyle oyuncular biraz daha motive oluyor. Samsunspor 60 ile 90 arası biraz bizi hırpaladı diyebiliriz."