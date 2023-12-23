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Spor

Çağdaş Atan: Maçın hakkı beraberlikti

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Atan, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 21:57 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Maçın hakkı beraberlikti
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama ile derin üzüntüye boğulduklarını belirterek, "Vatan için canını veren kahramanları asla unutmamalıyız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Yeni yıl geliyor. Huzurlu, güvenli her zamankinden daha güçlü bir Türkiye olsun istiyorum. Birbirimize daha çok sarılalım, mutlu günler olsun." ifadesini kullandı.

KARŞILAŞMAYLA İLGİLİ "HİKAYESİ OLAN BİR MAÇTI." DİYEN ATAN, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Oyuna kafa yoran iki teknik direktör vardı. Pres yaptık. İyi durduk, pozisyon vermedik. Golü yedik. Ama öncesinde de organize harika bir gol attık. Bu bizi çok mutlu etti. İkinci yarı baskılar sonrasında Uğurcan çok fazla uzun topa maruz kaldı. Oyun bize geldi. Figueiredo 2 tane, Serdar ile arka direkte pozisyonlar yakaladık. Maçın hakkı beraberlikti. Oyuncularıma son haftalardaki reaksiyonlarından dolayı teşekkür ediyorum."

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