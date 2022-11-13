Çağdaş Atan: Milletimizin başı sağ olsun

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Beyoğlu'ndaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayı maçtan sonra öğrendiklerini söyledi.

Bu nedenle Beşiktaş-Antalyaspor maçının da iptal olduğunu hatırlatan Atan, "Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün fazla futbol konuşmak istemiyoruz,. Konyaspor'u tebrik ederiz. Gönül isterdi ki bu kadar domine ettiğimiz bir oyunu konuşabilmek yada nasıl kaybettiğimizle ilgili konuşabilmek ama maalesef milletimizin yaşadığı elim olaydan dolayı futbolla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum." diye konuştu.

KONYASPOR CEPHESİ



Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise maçtan sonra soyunma odasına girdiklerinde kulüp başkanlarının geldiğini ve yaşanan durumdan haberdar ettiğini ifade etti.

Son derece üzgün olduklarını dile getiren Palut, şunları kaydetti:

Vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur. Maça geldiğimiz zaman da biz galibiyet bekledik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a da başarılar diliyorum.