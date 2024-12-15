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Spor

Çağdaş Atan: Oyuncularım sakin kalamadı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2024 Pazar 22:27 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Oyuncularım sakin kalamadı
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Özellikle savunma anlamında planımız işledi. İlk yarıda rakibimize neredeyse pozisyon vermedik. İlk yarı yapamadığımız toplu ve topsuz oyunda sakin kalabilmekti. Bir tane de gol attık, ofsayt oldu. İyi başladık. Pres ve merkezi kapatma anlamında... Beklenmedik şey, oyuncularımın duygusal olarak çok fazla şey yapmak istemesi, hırçınlaşması. Ba gereksiz yere kırmızı kart gördü, oyun planımız bozdu." dedi.

"11'e 11'de Fenerbahçe'nin düşüş yaşayacağını ve pozisyon bulacağımızı biliyorduk." diyen Çağdaş Atan, "Sonra 4-3-2 oynayarak geçiş fırsatları yakalamaya çalıştık. Gol atacağımız belliydi. Çok da güzel gol attık. Maç tamamen lehimize döndü. Çift santrfora dönünce onlar, biz de 5-3-1'e döndük. Kolay bir vuruş yaptırdık ve 2-1 geriye düştük. Net pozisyon vermeden goller yedik." diye konuştu.

"MAÇ YÜKÜNE BAKMAK LAZIM"

Oyuncularına sakin kalamadıkları için kızdığını söyleyen genç teknik adam, "Oyuncularıma kızdığım tek nokta, sakin kalamamalarıydı. En kötü beraberlik, ikinci yarı için makul sonuç olabilirdi. Sıfır şut diyorlar stüdyoda, maç yüküne bakmak lazım. Fenerbahçe bugün 3 tane sakat verdi. 2 tanesi fresh oyuncu, Becao ve Oğuz. Biz 3. defa, 3 gün üst üste maç oynuyoruz. Bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Lafları kolay savurmak olmuyor. Bizim kaybettiğimiz oyuncular... Fenerbahçe'nin kulübesine bakın, bizimkine bakın. Biz de bugün bir tek Berat fresh oyuncu olarak oynadı. 10 tane oyuncum, 72 saatten önce maç oynadı. Oralarda dikkatli olmak lazım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hırçınlık, duygusallık tek eksimizdi. Beraberlik fırsatını iyi götüremedik. Şimdiki hedefimiz perşembe, kendimizi, ülkemizi, kulübümüzü en iyi şekilde oynamak. Kazanırsak devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.

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