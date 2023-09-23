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Spor

Çağdaş Atan: Penaltı kırılma anı oldu

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı ikinci yarının başında sarı kırmızılı takıma verilen penaltının kırılma anı olduğuna değindi.

23 Eylül 2023 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Penaltı kırılma anı oldu
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Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Atan, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. 15 dakika sonrası oyunu tuttuk. Gol yediğimiz ana kadar, pozisyonlar bulduk. Golü atsak, başka olacak. Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik." dedi.

"PUAN İSTİYORDUK, OLMADI"

Genç teknik adam, "İkinci yarıya penaltı ile başladık, kırılma anı oldu. Temposu daha yüksek bir maç olurdu. Sertliğimizi ortaya koyamadık. Bazı oyuncularla 3-4 gündür beraberiz. Kafamızda bir oyun planı var. Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe ve Kayserispor maçları var, bunu kaldıracak oyuncu grubuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

"DUBOIS ÇOK İYİ OYUNCU"

Başakşehir'in hocası, "Leo Dubois çok iyi bir oyuncu. Ondan çok memnunuz. Orta saha özellikli. Takıma da uyum sağladı. Onun transferinden çok memnunuz, yönetime teşekkür ederiz. Eski takımına da gol attı. Galatasaray maçı performansından çok memnunum." açıklamasını yaptı.

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