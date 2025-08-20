Çağdaş Atan: Sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyoruz

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yarın sahalarında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile yapacakları UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının sezonun en kritik müsabakalarından biri olduğunu söyledi.

Atan, karşılaşmanın yapılacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya kaleci Muhammed Şengezer de katıldı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, karşılaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Söylemek için çok erken sayılabilir ama sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyoruz. Play-off turundayız. Daha önce iki tane iyi rakibe karşı iyi ve güçlü oyunlar oynayarak turları atladık. Bu kulübün DNA'sında olan Avrupa'da takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle yarınki maça hazırlanıyoruz. Oyuncularım hazır, biz hazırız. Son iki maçta Avrupa'da çok güzel bir seyirci atmosferi oldu. Umarım yarın yine aynı yoğunluğu yakalarız. Umarım taraftarımızla ve içeride oynadığımız güçlü oyunla avantajlı bir skor elde edebiliriz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Rumen liginin lideri. Bu sene elemelerde çok zor yollardan geçiyoruz." diye konuştu.

Rakiplerinin tüm planlarına hazırlıklı olduklarını aktaran Atan, "Cebimizde alternatif planlarla yarına hazırız. Oyuncularımızla son analizlerimizi de yaptık ve doğru düşündüğümüz oyuna karar verdik. Saygı duyduğumuz bir rakip ve teknik adam var. Umarım yarın çok güzel bir maç izletiriz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, eleme müsabakaları öncesinde Trendyol Süper Lig'deki maçların ertelenmesiyle ilgili, "Bu kararı çok olumlu buluyoruz. Özellikle Viking maçı programına bakarsak perşembe, pazar, çarşamba oynayacaktık. Altı günde 3 maç olacaktı. Ertelenmesi bizim için çok pozitif bir karardı Şimdi de play-off'tayız. Dört takımımız final maçlarını oynayacak. Ülke puanı için çok önemli. Takımların yarışmacı hale gelmesi, maddi gelir elde etmesi ve oyuncularını Avrupa marketine sunması için çok önemli. Ertelemeler bazı Avrupa ülkelerinin otomatik olarak yaptığı bir durum. Bizde de yapılmasını pozitif karşılıyorum. Ayrıca bugün Fenerbahçe'ye, yarın da Samsunspor ve Beşiktaş'a da sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi 5 takımla Avrupa'da temsil edebiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, CSKA Moskova'dan transfer ettikleri Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'in evraklarının tamamlandığını belirterek, "Fayzullaev, artık bizimle olabilecek. Halledilmesi gereken evrak işleri vardı. O işlemler tamamlandı. Artık bundan sonra sahada yerini alabilecek." ifadelerini kullandı.

- MUHAMMED: "SAHAMIZDA GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Kaleci Muhammed Şengezer ise taraftarları önünde galip gelmek istediklerini dile getirdi.

İyi bir hafta geçirdiklerini vurgulayan Muhammed, "Bundan önce 2 eleme oynadık. Çok şükür ikisini de geçtik. Yarınki maça iyi bir şekilde hazırlandık. Sahamızda galip gelmek istiyoruz." dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı, Arnavut hakem Juxhin Xhaja yönetecek.