Çağdaş Atan: Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımından memnun olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda teknik direktör Atan'ın görüşlerine yer verildi.

Atan, Antalya kampının çok verimli geçtiğini kaydetti.

Sağlıklı bir ortamda olduklarını, çalıştıkları sahaların, kaldıkları otelin çok iyi olduğunu aktaran Atan, dün Saarbrücken ile ilk hazırlık maçlarını yaptıklarını hatırlattı.

Atan, şunları ifade etti:

Çok iyi, çok ciddi bir rakibe karşı oynadık. Bir planı olan Almanya Üçüncü Ligi'nde, şampiyonluğu olan bir takımla oynadık. Çok iyi bir sınav verdik. Birinci dakikada gol yememize rağmen ondan sonra kendi istediğimiz oyunu rakibe kabul ettirip özellikle baskılarda toplar kazanıp goller attık. Takımımdan çok memnunum. Şimdiye kadar her şey çok yolunda gidiyor. Çok sakat oyuncumuz da yok. Ufak tefek tabii kampın sert antrenmanlarından dolayı ağrılar oluyor ama onun dışında hiçbir problemimiz yok.

Majid Hosseini ve Ali Karimi'nin kampta yer almadığına değinen Atan, "Ali, ayın 10'unda aramıza katılacak. Majid de kampın bitiminde Kayseri'de aramızda olacak. Malum onlar Dünya Kupası'ndaydı. Biraz dinlenmeyi hak ediyorlar. Şu ana kadar söyleyebileceklerim sağlıklı bir ortamda çok iyi bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.