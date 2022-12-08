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Spor

Çağdaş Atan takımdan memnun

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalya'daki kamp çalışmalarının olumlu geçtiğini ifade ederek; 'Takımdan memnunum. Bir maç oynadık. İyi bir sınav verdik' dedi.

IHA8 Aralık 2022 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Çağdaş Atan takımdan memnun
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da çalıştıklarını söyleyerek, takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

Çağdaş Atan; "Kampımız çok iyi ve verimli geçiyor. Çok sağlıklı bir ortamdayız. Bir hazırlık maçı oynadık. Çok iyi bir sınav verdik. İlk dakikada gol yememize rağmen, rakibimize baskı kurup goller kazandık. Futbolcularımızın performansından memnunum. Sakat oyuncumuz yok. Antrenmandan ötürü ağrısı olan oyuncumuz olabiliyor ama bundan önemli değil. Milli takım kampındaki oyuncularımız izinli. Onlar da aramıza katılacak ve tam kadro çalışacağız" dedi.

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