İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4277
  • EURO
    48,9286
  • ALTIN
    5633.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağdaş Atan: Takımın maç kazanmaya ihtiyacı var
Spor

Çağdaş Atan: Takımın maç kazanmaya ihtiyacı var

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor karşılaşmasının ardından, 'Bu takımın maç kazanmaya ihtiyacı var' dedi.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 23:41 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Takımın maç kazanmaya ihtiyacı var
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Evimizde yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç oynadık. Evinde oynadığı beş maçın dördünü kaybetmiş bir Konyaspor vardı bugün sahada."

"Beş günlük çalışmayla ilk yarıda neredeyse mükemmele yakın işler yaptık. Yani hatalar da yaptık. Daha fazlası da vardı. Bence sorumluluk almaktan biraz korktuk ama hem bağlantı oyunu anlamında hem de topu kenarlara getirme anlamında duran top kullanma, net pozisyona girme anlamında bence iyiydik. Geliştirmemiz gereken ilk 45 dakikayı ikinci yarıya getirebilmek. Bu takımın maç kazanmaya da ihtiyacı var, bir özgüvene de ihtiyacı var. Bunun da farkındayız. Eksiklerimizin farkındayız. Kupa maçları hariç dört lig maçımız var, önemli maçlar. Maksimum puanla çıkıp devre arasında rotasyonda dar olduğumuz yerlerde elimizi güçlendirip ikinci yarı daha iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Açıkçası baskı kurmaya çalıştığımız bölümlerde tedirginlik, sorumluluktan kaçma hissiyatını çok net görebildik. O uzun süredir içeride kazanamama, kaybetme baskısı biraz oyuncularımı açıkçası geriye itti. O yüzden pozisyon üretme anlamında çok zorlandık. İlk 45 dakika bence iyi oynadık. İyi presler yaptık. İki tane karşı karşıya pozisyonumuz var. Özellikle amaçladığımız ve Marius'u kenarda birebir bırakma hedefine Muleka'yla çok ulaştık. Rakibin sağ bekini birebir bıraktık ama çok daha etkili olmamız gereken pozisyonlarda çok da beceri koyamadık. Çok fazla duran top kullandık. İyi hücumlar yaptık ama ikinci yarıda dediğim gibi hem özellikle kanat oyuncusu rotasyonunda elimiz çok dar. Neredeyse net kanat oyuncumuz yok gibi bir şey."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.