Çağdaş Atan: Takımın maç kazanmaya ihtiyacı var

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Evimizde yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç oynadık. Evinde oynadığı beş maçın dördünü kaybetmiş bir Konyaspor vardı bugün sahada."

"Beş günlük çalışmayla ilk yarıda neredeyse mükemmele yakın işler yaptık. Yani hatalar da yaptık. Daha fazlası da vardı. Bence sorumluluk almaktan biraz korktuk ama hem bağlantı oyunu anlamında hem de topu kenarlara getirme anlamında duran top kullanma, net pozisyona girme anlamında bence iyiydik. Geliştirmemiz gereken ilk 45 dakikayı ikinci yarıya getirebilmek. Bu takımın maç kazanmaya da ihtiyacı var, bir özgüvene de ihtiyacı var. Bunun da farkındayız. Eksiklerimizin farkındayız. Kupa maçları hariç dört lig maçımız var, önemli maçlar. Maksimum puanla çıkıp devre arasında rotasyonda dar olduğumuz yerlerde elimizi güçlendirip ikinci yarı daha iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Açıkçası baskı kurmaya çalıştığımız bölümlerde tedirginlik, sorumluluktan kaçma hissiyatını çok net görebildik. O uzun süredir içeride kazanamama, kaybetme baskısı biraz oyuncularımı açıkçası geriye itti. O yüzden pozisyon üretme anlamında çok zorlandık. İlk 45 dakika bence iyi oynadık. İyi presler yaptık. İki tane karşı karşıya pozisyonumuz var. Özellikle amaçladığımız ve Marius'u kenarda birebir bırakma hedefine Muleka'yla çok ulaştık. Rakibin sağ bekini birebir bıraktık ama çok daha etkili olmamız gereken pozisyonlarda çok da beceri koyamadık. Çok fazla duran top kullandık. İyi hücumlar yaptık ama ikinci yarıda dediğim gibi hem özellikle kanat oyuncusu rotasyonunda elimiz çok dar. Neredeyse net kanat oyuncumuz yok gibi bir şey."