Çağdaş Atan: Tekrarını izlemeye sabırsızlanıyorum

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-2 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, müthiş bir karşılaşma olduğunu ve tekrarını izlemek için sabırsızlandığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Çok güzel bir maç oldu. Tekrarını izlemek için sabırsızlanıyorum. İlk yarı oyuncularım bence mükemmele yakın oynadı." dedi.

'DEVREYE DAHA RAHAT GİREBİLİRDİK'

İlk yarı oyuncularının çok iyi pres yaptığını belirten Atan, "Devreye rahat girebilirdik, konsantrasyon eksikliği taçtan gol yedik, sonrasında sol tarafımızda biraz problem yaşadık gibi gözüküyor, oradan bir de penaltı verdik. İkinci yarının başında Alanya'nın pozisyonu vardı, orada şans bizimleydi ama yaptığımız hamlelerle sahada güçlenmeye çalıştık. 22-23 günde 6. resmi maçımızı oynadık. Yüzde yüz hazır olmadığımız bir dönemde 6 resmi maç hiç kolay değil. 60-80 arası biraz sallandık ama onun dışında 2-1'den dönüp 4-2 galip gelmek oyuncularıma çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

"Birçok oyuncum tükenene kadar mücadele etti. Deniz, Davidson, Opoku, Ba, Duarte bu sezon devamlı 90 dakika oynuyor. Onlara mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyorum." diyen Çağdaş Atan, şöyle konuştu:

"Alanyaspor ve Fatih hocama çok başarı diliyorum. Alanya bizim için özel, Fatih ağabey de benim için özel. Harika bir takıma karşı oynadık, çok güzel bir futbol akşamı oldu. Taktik savaşları şeklinde geçti, ikinci yarı baskı yapmayı tercih ettiler, topun kontrolünü ikinci yarıda elimize alamadık ama yaptığımız hamlelerle oyun bize dönmeye başladı ve maçı kazandık. Şimdi tamamen perşembe gününe konsantre olup bizim için final niteliğinde olan St. Patrick's karşılaşmasının ilk etabını oynayacağız."

'GOL OLDUĞUNU ANLADIM'

Başakşehir Teknik Direktörü, Figueiredo'nun orta sahadan attığı gol hakkında ise "O kadar kusursuz gidiyordu ki gol olduğunu anladım, ben zaten koşmaya başladım. Tam ortaya gidiyordu, şiddeti de müthişti. Ertuğrul'u da bir an önde gördüm. Figueiredo topa iyi vuran bir oyuncu. Harika bir gol attı, ona da takıma da yakıştı, bu golle geri dönüş ateşimizi yakmış oldu. Ondan sonra maçı kazandıran goller geldi. Hem golün güzel olması hem fazla gol atmamız bugünün pozitif olaylarındandı. Takımımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.