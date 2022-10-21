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Spor

Çağdaş Atan, TFF tarafından Fair-Play üdlüne layık görüldü

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, TFF tarafından sezonun ilk Fair-Play ödülüne layık görüldü.

IHA21 Ekim 2022 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Çağdaş Atan, TFF tarafından Fair-Play üdlüne layık görüldü
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İlk 8 hafta değerlendirmesi sonucunda Kayserispor'dan Teknik Direktörü Çağdaş Atan ödüle layık görüldü. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada; Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından futbol sahalarındaki güzel hareketlerin kamuoyunda konuşulması ve Fair Play'in yaygınlaşması amacıyla ödüllerin verildiği belirtildi. Ayın Teknik Direktörü ödülünü Yukatel Kayserispor'un başarılı çalıştırıcısı Çağdaş Atan aldı. Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ilk 8 hafta değerlendirmesi sonucunda aday seçimlerini yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör ödülünü Çağdaş Atan aldı. Ligin en az faul yapan takımlarından birisini çalıştırmak ile birlikte sadece futbola odaklanması, saha dışı çekişmelerden uzakta kalıp oyunu geliştirmeye yoğunlaşmasından dolayı ve başarıyı aramasını teşvik etmek amacıyla seçilmiştir" denildi.

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