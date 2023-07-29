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Spor

Çağdaş Atan transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan ile takım kaptanları Kolovetsios ve Thiam taraftarlarla bir araya geldi. Deneyimli teknik adam gelen sorular üzerine transfer tahtası ve mevcut futbolcuların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:50 - Güncelleme:
Çağdaş Atan transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan ile takım kaptanları Kolovetsios ve Thiam taraftarlarla bir araya geldi.

Kayserispor'un Cumhuriyet Meydanı'ndaki mağazasını, teknik direktör Çağdaş Atan ile takım kaptanları Dimitrios Kolovetsios ve Mame Thiam ziyaret etti.

Teknik direktör Atan ile kaptanlar burada taraftarların formalarını imzalayıp, fotoğraf çektirdi.

Kulübün oldukça güzel bir organizasyon düzenlediğini anlatan Atan, "Bugün çok güzel bir kenetlenme görüyoruz. Kulübümüz bu tip organizasyonlara devam edecek. İki gün sonra 2-3 oyuncumuz daha bu organizasyona katılacak. Taraftarlarımızın kulübe destek olması adına ürünlerimizi satın almalarını istiyorum. Bu sene ürünlerimiz, formalarımız çok güzel. Oyuncularımızla beraber seçtiğimiz ürünler. Tüm taraftarlarımızı imkanları olduğu müddetçe ürünlerimizi almaya davet ediyorum." dedi.

Transfer tahtası ve mevcut futbolcularla ilgili durumun sorulması üzerine Atan, şunları kaydetti:

"Bize verilen bir söz var. O sözün tutulmasını bekliyoruz. Hem yöneticilerimiz hem şehrimizin büyükleri çok ciddi anlamda çalışıyorlar. Ben bunun bir müddet sonra açıklığa kavuşacağını, transfer tahtasının açılacağını düşünüyorum, umuyorum. Elimizdeki oyuncular zaten bizim önümüzdeki sezon transferlerle oluşturacağımız kadromuzun ana iskeletini oluşturacak. Bizim kalmasını istediğimiz önemli ve iyi oyuncular. Şu an bu takım lige başlayabilir ama 38 maçlık uzun periyotta daha çok alternatife, rekabet edebileceğimiz iyi oyunculara ihtiyacımız var. O yüzden transfer bizim için elzem ama elimizdeki oyuncuların hem kalitesinden hem çalışmasından son derece memnunum. Buna tek bir kelime bile edilmesine müsaade etmem bir hoca olarak. Gerçekten bizim burada olmasını istediğimiz hem çalışmasından mutlu olduğumuz bir oyuncu grubu var."

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