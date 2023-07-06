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Spor

Çağdaş Atan: Yeni hikayeler yazacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 22:59 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Yeni hikayeler yazacağız
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Geçen sezon başında ellerinde kampa hep beraber gittikleri, defalarca tekrar yaptıkları, çok çalıştıkları, saha içerisinde taktiksel şekillendirmeler uyguladıkları ve çeşitli formasyonlarla oynadıkları iyi bir kadronun olduğunu belirten Atan, "Ama sezon sonuna doğru biliyorsunuz ki eksilerek devam ettik. Yine de birlik ve beraberlikten, sahada iyi oyun oynamaktan hiç vazgeçmedik. Sezon sonunu daha iyi getirebilirdik ama özellikle Onur ve Campanharo gittikten sonra savunma anlamında epey hırpalandık. Ligi daha iyi bitirebilirdik, biliyorsunuz 3 puanımız da silindi. Ama yine de gemiyi sağ salim karaya yanaştırmayı başardık. Geçen sene güzel bir hikaye yazdık ama bundan sonra yeni şeyler söylemek, yeni hikayeler yazmak lazım. Biz ekip olarak buna hazırız." diye konuştu.

Atan, Kayserispor'un her zaman geçen sezonun ilk yarısındaki puan tablosunda olması için çok çalışacaklarını, ancak bazı beklentilerinin olduğunu söyledi.

Bunun için teknik ekibe, yönetime ve futbolculara görevler düştüğünü aktaran Atan, "Biz teknik ekip olarak bu rekabete tekrardan hazırız. Yönetimimiz bize sezon içinde ve sonunda aramıza yeni oyuncular katılacağıyla ilgili söz verdi. Ben bu sözlerini en kısa zamanda tutacaklarını düşünüyorum. Aramıza iyi oyuncular katmayı planlıyoruz. Takımı dediğimiz tabelanın ilk sayfasında tutmak için oyunculara ihtiyacımız var. Çünkü şu an geçen seneki kadronun çok çok gerisindeyiz ve çok da geç kaldığımızı söyleyebilirim. 'Kampa yeni oyuncuların çoğunu yetiştirip gidebilirsek eğer geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz.' demiştim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Biz o gerçekleşecek günü bekliyoruz, umudumuz var. Ben hiçbir zaman Kayserispor taraftarına ve Kayseri'ye hayal ve umut satmadım. Bundan sonra da öyle bir şey yapmaya niyetim yok." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların forveti Miguel Cardoso ise geçen seneden daha iyi bir sezon geçirmek için çok iyi performans sergileyeceklerini söyledi.

Savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios da takım olarak yeni sezonun başlamasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Geçen yıl ligi iyi bir seviyede bitirdiklerini dile getiren Kolovetsios, bu sezonda da aynı hedefler doğrultusunda ligi tamamlamak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından futbolcular, antrenmanda koordinasyon hareketleri ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Topla yapılan teknik çalışmayla devam eden idman, tam sahadaki parkur çalışmasıyla sona erdi.

  • teknik direktör
  • Yukatel Kayserispor
  • 2023-2024 sezonu
  • Çağdaş Atan

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