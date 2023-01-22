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Spor

Çağdaş Atan: Zemin bize izin vermedi

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Beşiktaş'a 2-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2023 Pazar 20:01 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Zemin bize izin vermedi
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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maçın ardından konuştu.

Genç teknik adam, yenilgisinin ardından şu sözleri kullandı;

Maalesef maçın başında gelen topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu. Beşiktaş ilk golden sonra tabi normal olarak biraz daha kontrollü ve güvenli durmaya çalıştı. Bunda da açıkçası başarılı oldular. Saha zeminimiz de bugün inanılmaz kötüydü. Biz topla oynamayı da seven bir ekibiz. Zemin bize izin vermedi. Kemen ile ikinci yarı yakaladığımız pozisyonlar gol olsaydı belki maçın içine daha iyi girebilirdik. Ama çok fazla üretken olamadık, üzgünüz. Beşiktaş'ı da, Şenol Hoca'yı da kazandığı galibiyetten dolayı kutluyorum.

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