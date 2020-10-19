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Spor

Çağdaş Atan'dan Galatasaray itirafı: Beklemiyorduk

Galatasaray'ı Süper Lig'in 5. haftasında 2-1'lik skorla yenen Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan maçı değerlendirdi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 23:08 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:08
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İkinci yarıda oynanan oyundan memnun olmadığını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Aslında biz Galatasaray'ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyorduk. Ona göre 3-4-1-2 adam adama her yerde önde presle başlamak istiyorduk. Galatasaray, 4-3-1-2'yi tercih etti. 

Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Alanyaspor'da geçen sene taşlar oturduğu için yerinden oynatmak istemedim. Ama üçlü oynamak her zaman aklımda vardı. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Burada ancak bu kadar iyi oynanırdı. İkinci yarıdan çok mutlu muyum? Değilim. Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi? Oyun olarak, baskı olarak, mantelite olarak bence hak ettik" diye konuştu.

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