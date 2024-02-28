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Spor

Çağdaş Atan'dan hakem eleştirisi!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kupada alınan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından hakeme yönelik tepkide bulundu. Atan sözlerinde, ' Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin' ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2024 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Çağdaş Atan'dan hakem eleştirisi!
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'a kupada kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Çağdaş Atan, "Çok istediklerimizi yapabildiğimizi söyleyemem. Fazla yaptığımız rotasyonun sahaya iyi yansıdığını görmedim. Topu çok çabuk rakibe verdik. İlk yarıda pozisyon verdik ama tam hamle yaparken golü yedik. Ondan sonra normal oyunumuzu geri döndük. Tam kadro oynasaydık, Trabzonspor'a zorluk yaşatabilirdik. Çok fazla sakatımız da vardı. Buradan sakat oyuncu vermeden ayrılmayı da düşünmüştük. Kupa önemli ama lig de bizim için çok önemli. Avrupa yolunu oradan tekrar yakalayabiliriz. Bugün açıkçası eksik oyuncuların dezavantajını yaşadık. Diğer oyuncuların da bizim istediğimiz oyuna sadık kalmaları gerekiyordu, onu göremedik çok fazla. İkinci yarıda rakibi tehdit almaya başladık, başaramadık. Trabzonspor'u kutluyorum ve yarı finalde başarılar diliyorum" dedi.

Maçın ardından sarı kart görmesini değerlendiren Çağdaş Atan, "Oyuncuları uzaklaştırmak istedim sadece. VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" sözlerini sarf etti.

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