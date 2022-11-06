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Spor

Çağdaş Atan'dan rakibe övgü! ''Uzun zamandır gördüğüm en saygın takımlardan birisi''

Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın iyi ve kaliteli bir karşılaşma olduğunu belirterek rakipleri için 'Benim uzun zamandır gördüğüm en saygın takımlardan birisi.' ifadelerini kullandı.

AA6 Kasım 2022 Pazar 17:30 - Güncelleme:
Çağdaş Atan'dan rakibe övgü! ''Uzun zamandır gördüğüm en saygın takımlardan birisi''
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, oyuncularının iyi savaştığını söyledi.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamada bulunan Atan, karşılaşmanın iyi bir Anadolu mücadelesi olduğunu belirtti.

Maçın iyi ve kaliteli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gaziantep FK de çok iyi bir takım. Onlar da özellikle topu havaya kaldırdıklarında karambolden bize zorluk çıkardılar. Bunu biliyorduk. Benim uzun zamandır gördüğüm en saygın takımlardan birisi. Golü beklemediğimiz yerden Furkan'dan yedik ama onun dışında oyuncularım iyi savaştılar. Sıkıntı, zorluk, fedakarlık hepsini yaşadık ama sonuçta maçı bitirmesini bildik. Sonradan oyuna giren oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok önemli katkı verdiler. Bu maç bizim için her haftaki bir kırılma eşiği gibi. Alınan diğer sonuçlarla beraber ilk 8'deki yerimizi sağlamlaştırma ayrıca bugün kazandıktan sonra ilk 5 ya da 6'ya girebileceğimiz konusu bizim bu hafta oyuncularla beraber motivasyon kaynağımızdı."

Atan, taraftarlarına teşekkür ederek, "Buraya kadar gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, müthiş bir destek verdiler. Onları buradan mutlu gönderebilmek bizim için çok önemli. Haftaya müthiş bir Anadolu derbisi olacak. Ben artık o stadı doldurmamızın zamanı geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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