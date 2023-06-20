Çağdaş Atan'dan veda gibi açıklama

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da işler sarpa sardı. Transfer yasağının devam etmesi, Çağdaş Atan'ın da sabrını taşırdı Atan, yaptığı açıklamada "Yeni şeyler söylemek lazım" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya üzerinden açıklamasında sezonu değerlendirdi ve Kayserispor'un nereden nereye geldiğini açıkladı. Genç çalıştırıcı, "Eski söylemler dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söylemek lazım" diyerek, yönetime mesaj göndermiş oldu.

Kayserispor'u transfer yasağında ligde tutmayı başaran Çağdaş Atan, taraftarların Kayserispor'da en sevdiği isimler arasında yer alıyor. Atan'ın açıklamasına karşın sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir açıklama gelmedi.