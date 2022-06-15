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Spor

Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

IHA15 Haziran 2022 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör konusunda Ömer Erdoğan ile yapılan anlaşmanın bozulması üzerine Çağdaş Atan ile söz kesti. Daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan, sonrasında Alanyaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Atan ile gerçekleştirilen görüşmede prensipte anlaşmaya varıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın hafta sonu Kayseri'ye geleceği, hafta başında da Çağdaş Atan ile resmi sözleşme yapacağı ifade edildi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak 48 maça çıktı. Bu maçların 21'ini kazanan genç teknik adam, 18 mağlubiyet, 9 da beraberlik yaşadı.

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