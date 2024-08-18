Çağdaş Çavuş: Güçlü ve istekli bir kadro oluşumu içerisindeyiz

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş açıklamalarda bulunarak takımın her geçen gün iyiye gittiğini ve bu süreçte taraftarların desteğini beklediklerini söyledi.

Takımın her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan Çavuş, "2024-2025 sezonu, hazırlık süreci ve başında her geçen gün fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü ve istekli bir kadro oluşumu içerisindeyiz. Tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlandığı dinamik yapıya uygun oyun stilimizi oluşturma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken geride bıraktığımız maçlar futbolcularımızın hazır oluşluluk düzeyinin hızla artması yönünde memnuniyet verici. Planlamalarımız doğru zamanda doğru hamlelerle oyuncularımızın hazır oluşluluklarını da dikkate alarak hedefe doğru devam ediyor. Manisa FK takımının hak ettiği en iyi yere gelmesi hepimizin ortak amacıdır. Bu süreçte tüm futbolcularımı emekleri, istek ve azimleri için kutluyorum. Çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Bu yolda bir bütün olan taraftarlarımızdan da bu güzel şehri temsil eden takımımıza desteklerini artırarak yanımızda olmalarını temenni ediyorum" dedi.