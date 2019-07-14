Çağlar: Beşiktaş’a seve seve giderim
LEİCESTER City formasını giyen Çağlar Söyüncü, kendisi ile ilgilenen Beşiktaş’a hayır diyemeyeceğini söyledi.
- Star Spor
İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için oynayacağı bir takıma transfer olmak isteyen milli futbolcu, “Menajerim, Beşiktaş’ın benimle ilgilendiği yönünde haberler almış. Beşiktaş’ta oynamayı kim istemez. Ancak şu anda kulübümle sözleşmem devam ediyor. Onların izni olmadan transfer olamam. Beşiktaş, Leicester ile anlaşırsa seve seve Siyah-Beyazlı formayı giyerim” dedi.
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