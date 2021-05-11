İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2813
  • EURO
    10,1007
  • ALTIN
    489.094
  • BIST100
    1444.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağlar Söyüncü attı Leicester, Manchester United'ı devirdi
Spor

Çağlar Söyüncü attı Leicester, Manchester United'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Leicester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.

11 Mayıs 2021 Salı 22:05 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 22:05
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, Leicester City'yi konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Leicester City, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk gol 10. dakikada Leicester Cityli Luke Thomas'tan geldi. Hızlı başlayan maçta Manchester United 15. dakikada Mason Greenwood ile skoru 1-1'e getirdi.

ÇAĞLAR ATTI, LEICESTER KAZANDI

İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta 66. dakikada Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Karşılaşmada galip gelen Leicester City, puanını 66'ya çıkardı ve 3. saıraya yerleşti. Manchester United ise 70 puanla 2. sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.