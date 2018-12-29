Çağlar Söyüncü en kötü transfer listesinde yer aldı

22 yaşındaki Çağlar Söyüncü Bundesliga'da gösterdiği başarılı performansın ardından yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester'a transfer olmuştu.

Milli stoper yeni takımında sadece 4 lig maçında forma şansı bulabildi. Çağlar, Ada'da geçtiğimiz yaz yapılan en kötü transferler arasına girdi.

Bu arada Fulham forması giyen Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'de en kötü transferler listesinde yer aldı.

ESPN'in Premier Lig'de geçtiğimiz yaz yapılan transferlerden oluşturulan en kötü 11 şu şekilde:

Kaleci: Fabri (Fulham)

Defans: Ryan Fredericks (West Ham), Cağlar Söyüncü (Leicester), Jannik Vestergaard (Southampton)

Orta Saha: Fred (Manchester United), Jack Wilshere (West Ham), Alireza Jahanbakhsh (Brighton), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jean-Michel Seri (Fulham)

Forvet: Lucas Perez (West Ham), Bobby Reid (Cardiff)